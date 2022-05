Lancement de l’opération de transferts monétaires : «Une réponse forte aux défis sociaux actuels » selon la Banque mondiale

Nathan Belete a expliqué que cette opération



Il a rappelé que la Banque mondiale a exprimé sa grande préoccupation face à ces conséquences sociales et exprimé son engagement aux côtés de ses Etats membres pour déployer des politiques publiques adaptées.



«Le gouvernement du Sénégal fait aujourd’hui le choix des transferts monétaires ciblés pour soutenir les familles pauvres et vulnérables. Il s’appuie sur un système de protection sociale performant, capable de mettre en œuvre une telle réponse forte et efficace. De nombreux pays avaient utilisé les transferts monétaires ciblés en réponse à la crise Covid, mais à ce jour peu l’ont fait pour répondre à la crise économique en cours. Le Sénégal rejoint ainsi un petit nombre de pays dans le monde hors-Ocde qui ont déployé des transferts monétaires ciblés, comme l’Argentine, le Brésil et les Philippines.



Le Sénégal est donc un pionnier de cette approche ciblée et efficiente », a indiqué M. Belete. Selon lui, les transferts monétaires présentent plusieurs avantages importants. Ils permettent à son avis, un ciblage précis sur les populations les plus vulnérables, et contribuent ainsi à l’équité et à l’efficacité des dépenses sociales. Ils permettent également à chaque famille bénéficiaire de répondre à ses besoins particuliers, en faisant des achats auprès de commerçants et en dynamisant l’économie locale.



«Enfin, grâce à l’expansion constante de la téléphonie mobile et des opérateurs de paiement, les transferts peuvent maintenant se faire sous forme digitale sur l’ensemble du territoire. Ceci représente une grande opportunité car les paiements mobiles peuvent être effectués de façon directe et rapide pour tous les ménages vulnérables, comme nous pourrons le constater tout à l’heure », a indiqué Nathan Belete.



Selon lui, si le Sénégal dispose aujourd’hui des outils pour mettre en œuvre une telle opération, c’est le fruit des efforts soutenus de construction d’un système de protection sociale adaptative solide.

Source : Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal a salué le lancement de l'opération de transferts monétaires qui a eu lieu ce 10 mai 2022. Cette opération de transferts monétaires est une initiative du président de la République, Macky Sall pour aider les ménages vulnérables à faire face aux différentes crises.

