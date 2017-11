Lancement de la 26e édition de la Fidak : Pas de prolongement cette année selon de Dg du Cices

Le directeur général du Cices cheikh Ndiaye a été ferme lors du lancement officiel de la 26e édition de la foire internationale de Dakar (Fidak). Ceux qui espèrent un prolongement des activités de ce rendez-vous économique, peuvent déchanter. Selon le Dg du Cices, « nous ne voulons pas cette année procéder à un prolongement quelles que soient les raisons parce que c’est une période déjà fixée ».





Pour cette année, le pays invité d’honneur est la République arabe d’Egypte dont l’ambassadeur était présent à cette cérémonie. « C’est tout à l’honneur du Sénégal et du Cices que nous sommes parvenus aujourd’hui, à procéder au lancement de la 26e édition de la Fidak 2017 », informe le directeur général du CICES, qui en profite pour remercier ses partenaire traditionnels sans lesquels la foire ne saurait être ce qu’elle, c’est dire la douane, la gendarmerie nationale, les sapeur-pompiers et la direction de la protection civile.





Ainsi, le service commercial du Cices a déjà commercialisé 10 mille mètres carré. « Je rappelle que notre capacité tourne autour de 16 mille mètres carré, il y a un gap de 6 mille mètres carré qui sera très vite comblé et comme vous le savez, les gens viennent aux derniers jours », rassure le directeur.



En termes de sécurité, le directeur général affirme que le Cices est établissement qui doit remplir certaines conditions de sécurité et d’hygiène et c’est la raison pour laquelle, chaque année avant la foire, le Cices s’attache des services de la direction de la protection civile pour venir les conseiller. Le Cices est un centre qui a plus de 40 ans d'âge et qui, certainement, manifeste des signes de vieillesse.



Pour ce qui est des problèmes des sinistrés, qui réclament toujours leur dû, à en croire les propos du Dg , le ministre du Commerce est revenu sur ce problème lors du vote du budget à l’Assemblée nationale. « Ce qu’on peut retenir en définitive, est que le Cices a fait le travail qu’il devait faire, c’est-à-dire commettre deux expertises : une expertise marchandises et une autre incendie ; à l’issue desquelles le dossier a été remis à l’Etat et maintenant, le traitement pour les dédommagement est entre les mains de l’Agence judiciaire de l’Etat. Il faut que les sinistrés le sachent », renchérit M. Ndiaye.



Pour sa part, l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte, pays invité d’honneur de la Fidak 2017, Son Excellence Mouastapha El Kawni, l’Egypte est engagée sans réserve, du début à la fin, avec abnégation pour la réussite de cet évènement de commerce extérieur.









