Lancement de la 3e édition du forum de la Pme sénégalaise : Les acteurs cherchent des conditions de financements massifs et sécurisés pour les Pme

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement sénégalais a manifesté son « grand sentiment d’optimisme » rappelant que la première édition du forum Invest in Senegal tenue du 6 au 8 juillet dernier, a enregistré des intentions d’investissements de l’ordre de 7000 milliards de francs Cfa, soit près de 35% du Produit intérieur brut (Pib).



Selon lui, ce chiffre révélateur de l’attractivité de l’économie sénégalaise aussi bien vis-à-vis des investisseurs nationaux qu’internationaux, témoigne de la confiance du monde des affaires en la vision du président de la République Macky Sall.



Amadou Ba confie que cette édition vient après celle de 2017 qui avait validé le schéma directeur du système intégré de gestion des informations relatives aux Pme et de 2019 qui a permis de trouver des outils efficaces de gestion des risques associés aux Pme.



L’édition de 2023 ambitionne, selon lui, de construire les conditions de financements massifs et sécurisés des Pme grâce au Guichet unique d’accès aux financements et de l’engagement des acteurs de l’écosystème d’accompagnement, à travers les concertations nationales du financement.



Par ailleurs, le directeur général de l’Agence d’encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a signalé que l’un des principaux défis à relever pour permettre aux Pme d’accéder davantage aux financements est lié à l’asymétrie d’informations.



A l’en croire, cette troisième édition du forum vise notamment à trouver des solutions pour « démultiplier le volume de financements massifs et sécurisés accordés aux Pme.



De façon plus claire, l’Adepme et ses partenaires veulent faire passer le volume de financements que les banques aux Pme de moins de 10% à près de 30%.



En ce sens, il s’est réjoui de la mise en place de la plateforme digitale (Guichet unique d’accès aux financements des Pme) qui permet de réunir les acteurs de l’écosystème notamment les demandeurs de financements, les structures de financement, les structures d’appui et d’encadrement entre autres.



Pour sa part, le président de l’association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef) du Sénégal a souligné qu’il faut « relativiser » si l’on parle du faible taux de 10% que représente les Pme dans le volume de financements accordés par les banques.



A ce titre, Mamadou Bocar Sy a fait savoir que leur « mission est de financer » mais, précise-t-il, nous avons besoin de dossiers sûrs et solides pour pouvoir accorder les crédits qui sont issus de « l’épargne de leurs clients ».



Par ailleurs, le secrétaire exécutif de l’Unacois Jappo a brandi, comme exemple de partenariat fructueux, celui qui lié son organisation à Ecobank Sénégal. Ousmane Sy Ndiaye confie, dans la foulée, que ce partenariat permet à leurs membres, non seulement d’accéder à des financements adaptés, mais également de bénéficier d’accompagnement technique.



