Lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits dont le thème de cette année est "Une nutrition adéquate ,un intrant de qualité pour le développement de la petite enfance", a été officiellement lancée ce lundi 11 décembre 2017, à Fatick par le ministre Matar Ba, par ailleurs maire de Fatick, en présence de Mme Thérèse Faye Diouf, directrice de l'Agence de la petite enfance de la case des tout- petits (ANPECTP).Selon le maire de Fatick, la pertinence du thème de l'édition 2017 n'est plus à démontrer car une nutrition adéquate permet d assurer un bon développement cérébral et cognitif de l'enfant. Il a également félicité la directrice de l'ANPECTP pour le travail qu elle est en train de réaliser au sein de cette structure.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017 à 08:52



