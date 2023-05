Lancement de la campagne "Jämm Mo gën fitna" pour la paix au Sénégal Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance Pour la République (APR) a l'honneur de convier la presse nationale et internationale au lancement de la campagne "Jämm Mo gën fitna" (mieux vaut la paix que la guerre) qui se tiendra prochainement.



Conscientes du rôle central que joue la femme dans la société africaine en tant que gardienne des valeurs et des multiples référents qu'elle polarise, les femmes de l’Alliance pour la République veulent, à travers un plaidoyer national et unificateur, convoquer les valeurs de paix qui font le ciment de la nation sénégalaise.



La campagne "Jämm Mo gën fitna" a pour objectif de mobiliser toutes les sensibilités féminines pour réussir le pari de la mobilisation des énergies autour des valeurs de paix et de renforcement des acquis de stabilité sociale et politique que le Sénégal a acquis de haute lutte. À moins d’un an de la Présidentielle, les femmes de l’APR comptent sur toutes les femmes du pays pour réussir à maintenir la paix et la stabilité dans le pays.



Le lancement de la campagne "Jämm Mo gën fitna" sera diffusé en direct sur Leral Tv et toutes les plateformes digitales du Mouvement National des Femmes de l'APR. Les femmes de l’APR appellent donc toutes les femmes du Sénégal à se mobiliser massivement pour participer à cet événement et ainsi contribuer à la consolidation de la paix dans le pays.



Mme Ndèye Saly Diop Dieng, présidente du Mouvement National des Femmes de l’APR, affirme que la campagne "Jämm Mo gën fitna" est l'occasion pour les femmes de l’APR de montrer leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité du Sénégal, en particulier en cette période électorale sensible. Elle invite toutes les femmes du pays à se joindre à cette initiative pour faire entendre leur voix et promouvoir les valeurs de paix et de tolérance qui sont essentielles pour le développement du Sénégal.



En somme, le Mouvement National des Femmes de l'APR invite la presse nationale et internationale à couvrir cet événement majeur qui sera suivi par de nombreuses femmes engagées pour la paix et la stabilité au Sénégal. Les femmes de l’APR espèrent que cette campagne sera un succès retentissant et qu'elle permettra de renforcer les liens sociaux et politiques pour assurer un avenir paisible et prospère pour toutes les générations futures.

