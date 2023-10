Lancement de la campagne de parrainage à Matam : Les démons de la violence «parrainent» Benno En prévision de l’élection présidentielle prévue le 24 février prochain, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) est déjà plongée dans l’effervescence d’une campagne électorale anticipée, avec le début des opérations de parrainage. Cependant, nous informe « Tribune », des actes de violence ont éclaté lors d’une réunion de lancement de parrainage organisée par le « clan » de Me Malick Sall à Matam.

Cet incident a entraîné l’interruption de la rencontre et dispersé la foule présente sur les lieux. Alors que les responsables de la coalition arrivaient pour prendre place sur l’estrade, des individus ont soudainement éteint les lumières de la salle du centre culturel où se déroulait la cérémonie. En plus de cela, ils ont libéré du gaz asphyxiant dans la salle.



Selon nos confrères, ces actes de sabotage ont semé la confusion parmi les participants et ont contraint l’arrêt prématuré de la rencontre. Les détails sur les auteurs de ces actes de violence, n’ont pas été mentionnés dans le communiqué.



Après cet incident, le porte-parole de la coalition, M. Thimbo, s’est adressé à la presse. Il a souligné l’importance de l’unité parmi tous les responsables de BBY face aux enjeux à venir et a évité de blâmer directement l’autre clan.



Il a déclaré que les divergences politiques ne devraient pas être un obstacle à l’unité et que les personnes présentes lors de la précédente réunion, ne devraient pas être considérées comme des ennemis.



