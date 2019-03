Lancement de la radio Ucad Fm, le 20 avril prochain

La radio Ucad Fm dont l’inauguration est prévue le 20 avril, contribuera à « remettre » l’université Cheikh Anta Diop « à l’endroit », loin de son « image déformée », a soutenu mercredi, le recteur Ibrahiam Thioub. « Notre radio contribuera à remettre cette image à l’endroit pour que le public connaisse mieux notre université », a déclaré le professeur Thioub, à l’ouverture d’une journée de réflexion sur la confection de la grille des programmes de Radio Ucad Fm (94.7).



Dans le paysage médiatique sénégalais très diversifié, « nous pensons que l’université qui l’espace du débat, de discussion et des échanges, la radio constitue un instrument d’éducation, de dialogue d’information pour la paix sociale », a-t-il soutenu. « A nous de faire mieux connaître toutes les structures et les laboratoires qui font un travail extraordinaire, mais qui est méconnu et qui fait que dans l’opinion, l’Ucad une image que nous trouvons déformée », a-t-il ajouté. « Les tests de la radio Ucad fm, la voix de Cheikh Anta Diop, ont été concluants et nous comptons l’inaugurer le 20 avril prochain », a annoncé Ibrahima Thioub.

















