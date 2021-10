Lancement des activités d'Octobre Rose : Les chiffres glaçants du Cancer au Sénégal Le cancer est en train de faire des ravages au Sénégal. C'est une «tueuse» en silence. Selon une étude de GLOBACAN du centre international de recherche sur le cancer (Circ ), 11.317 cas de cancers ont été diagnostiqués.

Sept mille huit cent quatre-vingt-treize (7893) décès ont été enregistrés. Des chiffres qui font froid dans le dos. Les recherches du GLOBACAN relèvent aussi que les cancers du col de l'utérus représentent 17,8%, suivi du Cancer du sein avec 16,7%.



Le cancer du foie engendre aussi des cas de décès non négligeables, car il représente un taux de 10,2%. Chez les enfants, ce sont le cancer du rein, le lymphome non hodgkinien et la leucémie qui sont les plus fréquents.



Des chiffres qui montrent à bien des égards que les cancers sont toujours là et font de nombreux morts. D'où l'urgence de renforcer la sensibilisation auprès de la population.



Le ministre de la Santé et de l'action sociale qui était à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye pour procéder au lancement des activités d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer a donné une bonne nouvelle : d'ici la fin du mois d'octobre, le Président Macky Sall va procéder à la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie à Diamniadio. "Ce sera un centre qui va se charger du traitement des cancers".

