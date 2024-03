Lancement des travaux de la Cité Diamond Green de Diamniadio : Le Président Macky Sall lance un autre projet emblématique de cette jeune ville

Le Président de la République, Macky Sall a rappelé le 23 novembre dernier, à l’occasion de l’inauguration de la Maison des Nations Unies, les différentes vocations de la ville de Diamniadio. ( vocations administrative, industrielle, éducative, scientifique et technologique, mais également sportive et diplomatique). Le tout facilité par des infrastructures de transport moderne, avec l’autoroute et le TER qui connectera bientôt la ville à l’aéroport international Blaise Diagne. « Aujourd’hui, nous confortons le volet habitat de la ville avec le projet immobilier Diamond Green City. Ce volet est nécessaire, parce que les villes vivent par leurs habitants qui leur donnent un supplément d’âme et de personnalité. De ce point de vue, la ville nouvelle de Diamniadio s’impose d’elle-même. Il fallait y penser, tant Dakar et sa banlieue sont congestionnés depuis des années », a expliqué le Président Sall.



Ainsi, il indique que voilà pourquoi il a lancé les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, dont l’aménagement a été confié à la DGPU, pour offrir de nouvelles possibilités d’habitat, d’investissements et de création d’autres activités et commodités indispensables aux établissements humains. « Je tiens à saluer ici le travail remarquable du Ministre en charge de l’Urbanisme, Abdoulaye SaïdouSow, du Délégué général, Diène Farba Sarr et de leurs équipes.Toutes ces années, je suis de près le développement de Diamniadio. Je sais à quel point la gestation d’une nouvelle ville est une tâchecomplexe. Félicitations donc à tous pour le temps et les efforts que vous consacrez à cette œuvre d’édification de Diamniadio », dit-il.



Le complexe immobilier Diamond Green City s’inscrit dans cette dynamique, en contribuant à la diversification de l’offre de logement de la ville. « Je me réjouis de savoir que ce projet, qui s’établit sur vingt hectares, développera des éco-quartiers en quatre phases, avec un concept de vie urbaine offrant un cadre harmonieux de mixité où se côtoient le haut et le moyen standings. Cette mixité est indispensable à mes yeux, parce que l’âme d’une ville, c’est aussi et surtout son humanité, c’est-à-dire sa capacité d’accueillir et d’intégrer les couches sociales dans leur diversité, pas seulement les plus riches. C’est ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous », s’enorgueillit-il.



Le Président Sall souligne qu’au-delà de Diamniadio, le Programme 100 000 logements développé à travers le pays répond également à cette exigence. « Je voudrais saluer et féliciter le promoteur, Nabil RAIAD, pour son engagement à nos côtés avec cet important investissement dans ce projet d’envergure qui contribuera à façonner le visage du Diamniadio de demain ; une ville que nous voulons moderne, industrieuse, écologique et conviviale. Nabil, je tiens à saluer particulièrement le fait que tu aies mis le social avant le business, en commençant par aménager des infrastructures sociales comme la mosquée et la maternelle, sans même attendre le volet commercialisation », a remercié Macky Sall.



Dans le même esprit, il a engagé tous les services de l’Etat concernés, en particulier la DGPU, à accompagner sans relâche la réalisation du projet Diamond Green City pour en faire un partenariat solidaire et mutuellement bénéfique.