Lancement du New Deal Technologique : Discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye (Intégral)

In extenso, l’intégralité du Discours de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au lancement du New Deal Technologique



« Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique,

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames, Messieurs les Ministres africains en charge du Numérique,

Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique,

Mesdames, Messieurs les Partenaires techniques et financiers,

Mesdames, Messieurs les représentants des Startups et Géants de la Technologie,



Chers Invités,

Mesdames, Messieurs,



Je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue à nos hôtes et un excellent séjour en terre d’hospitalité du Sénégal.

Je me réjouis d’être avec vous pour procéder au lancement du « New Deal Technologique ».



Cette stratégie est le fruit d’une vision claire et volontariste dont l’objectif est de hisser le Sénégal au rang des nations souveraines et prospères, en faisant du numérique un des moteurs de notre transformation sociale et économique.

Ce projet est au cœur de l’Agenda national de Transformation – Sénégal 2050, qui fixe les jalons d’une société ancrée dans des valeurs fortes et tournée vers un développement inclusif et durable.



Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère, celle où la technologie impacte profondément nos sociétés et nos économies. Partout, le numérique constitue un levier incontournable pour accroître la compétitivité, affirmer la souveraineté et favoriser la prospérité.



La période charnière que nous vivons dans un monde en constante évolution, oblige les nations à redéfinir leurs priorités pour s’adapter aux impératifs de la révolution numérique.



En Afrique, cette transformation s’impose comme une nécessité stratégique. Le Continent, bien que riche de son dynamisme démographique et de ses talents, est aussi confronté à des défis persistants d’inclusion, de développement durable et de bonne gouvernance.



Il doit également relever le défi de cette nouvelle révolution, celle de l’Intelligence Artificielle et du Big Data en misant sur l’innovation et les technologies afin de garantir un avenir meilleur à nos populations.

Cela passe par un accès universel à internet.



C’est l’ambition du « New Deal Technologique » qui constitue le point de départ d’une révolution numérique pour : redresser les inégalités socio-économiques ; impulser la transformation digitale de l’administration et des filières ; et accélérer le développement de l’économie numérique avec l’éclosion de champions nationaux dont le rayonnement dépassera les frontières de l’Afrique.



La digitalisation de l’administration et des services publics, notamment les services cadastraux, la gestion du foncier, le dossier patient informatisé, l’état civil dématérialisé, la facturation électronique, la télémédecine, le e-learning, entre autres, est une priorité absolue. Elle est la pierre angulaire de cette transformation digitale.



Beaucoup de nos concitoyens font face à des processus longs, coûteux et parfois inefficaces pour accéder à l’information ou effectuer des démarches administratives de base.



Avec le New Deal Technologique, nous introduirons, outre la simplification et la standardisation des procédures,

Un accès universel à Internet, une connectivité de qualité, performante et à un coût abordable ;

Une identité numérique unique, basée sur la biométrie, et permettant de générer des identités secondaires et fonctionnelles, pour des usages sectoriels dans la santé, l’éducation, la justice, l’économie, donc dans tous les évènements de vie.



Un guichet unique citoyen, seule interface entre les usagers et l’administration, pour toutes les démarches ;

Une plateforme numérique centralisée et intégrée, permettant aux usagers d’accéder aux informations et services de base tels que, la création d’entreprise, les impôts, le cadastre, ou les services de paiement ; cela réduira aussi la distance et les disparités entre zones urbaines et rurales ;



un programme d’incubation et de financement pour accompagner les startups locales et encourager l’innovation technologique.



L’impact sera aussi concret pour l’administration qui va se moderniser avec des services inter opérables, une amélioration de la performance, un élargissement de l’assiette fiscale, permettant ainsi de lutter contre la corruption et de réduire considérablement l’évasion fiscale.



Cette dématérialisation des procédures et la digitalisation des documents, permettra d’éliminer les intermédiaires, de réduire les délais de traitement, de lutter contre la spéculation et la corruption, grâce à une traçabilité accrue et des bases de données centralisées et sécurisées.





Mesdames, Messieurs,



Le développement de notre économie numérique passera par la consolidation d’un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat centré sur les PME et les startups technologiques. Elles devront pouvoir s’allier aux grands acteurs mondiaux de la technologie là où cela est nécessaire, afin de consolider leurs compétences et d’atteindre la production industrielle, performante et sécurisée.



Notre ambition est d’accompagner l’émergence de champions nationaux capables de rayonner à l’échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, nous mettrons particulièrement l’accent sur:

• L’actualisation et l’opérationnalisation de la Startup Act, en bonne intelligence avec l’écosystème numérique national, avec notamment la labélisation et la mise en place d’un cadre incitatif ;

• La mise à disposition de ressources et d’infrastructures publiques numériques modernes et performantes, pour transformer les environnements de développement et améliorer la productivité ;

• La mise en place d’un cadre légal, règlementaire, et de gouvernance agile, favorable à l’innovation, tout en restant protectrice de la vie privée et respectant nos réalités socio-culturelles ;

• La digitalisation progressive de l’économie dite informelle qui permettra d’identifier, de labéliser et d’accompagner nos entrepreneurs individuels, nos TPE, dans leur développement.

Par ailleurs, la question de la souveraineté numérique est devenue essentielle pour toutes les nations. Pour le Sénégal, cet enjeu est au cœur du New Deal Technologique.



Nous nous engageons à construire un espace numérique souverain en renforçant notre cyber résilience, en sécurisant les infrastructures, en protégeant nos données critiques et en réduisant progressivement notre dépendance vis-à-vis des solutions étrangères.



Pour atteindre cet objectif, nous accompagnerons notre secteur privé et nos universitaires dans la recherche et le développement, l’innovation, pour la production de technologies et solutions locales, porteuses de notre souveraineté, et assurant la maîtrise de notre cyberespace.



Avec l’objectif d’investir dans l’économie numérique, le programme « IA & Digital Factory » permettra de faire de notre pays un creuset d’excellence, un centre d’expertise, capable de produire, d’utiliser et d’exporter des technologies et des solutions dans l’Intelligence Artificielle, le Cloud Computing, la Cybersécurité, la Réalité Virtuelle, le Gaming et la Robotique.



Nos champions nationaux pourront ainsi rayonner en Afrique et dans le monde.

Afin de garantir le succès de cette stratégie, je vous demande Monsieur le Ministre en charge du Numérique, de mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation performant, pour un monitoring de proximité des indicateurs et objectifs définis dans le Digital Master Plan, avec ses douze (12) programmes prioritaires et ses 50 projets phares.

C’est l’occasion de vous féliciter vivement, ainsi que vos équipes et tous les partenaires pour vos efforts dans l’élaboration de cette vision pour le secteur numérique, dans une démarche transparente et inclusive.



Mesdames, Messieurs,



Ce projet ambitieux est aussi destiné à nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux géants de la technologie et investisseurs venus participer à ce grand évènement fondateur.



Le Sénégal offre un cadre propice aux investissements, avec un marché dynamique, des ressources humaines de qualité, un environnement des affaires sain et un environnement juridique renforcé pour protéger les données et encourager l’innovation.



Je vous invite à joindre vos forces à celles du gouvernement et du secteur privé sénégalais pour coconstruire cet écosystème numérique de demain.



Ensemble, nous pouvons relever ce défi et bâtir un avenir où la technologie est un levier d’opportunités pour tous.

Faisons du « New Deal Technologique » un moteur de progrès, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l’Afrique.



Je vous remercie de votre attention. »



