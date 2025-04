Lancement hier de la plateforme Tabax Sénégal : Objectifs et attentes d'une initiative du Président Bassirou Diomaye Faye Hier, mardi 1er avril 2025, a été une date marquante d’une étape majeure pour la politique nationale en faveur de l’emploi, de l'entrepreneuriat et de l'investissement, avec le lancement officiel de la plateforme numérique « Tabax Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

C’est quoi « Tabax Sénégal » ? C’est une plateforme innovante d’intermédiation professionnelle conçue pour faciliter la mise en relation entre :



• les candidats à l’emploi,

• les entrepreneurs et porteurs de projets,

• les investisseurs désireux de soutenir le développement économique local.



Des Objectifs Clairs et Ambitieux :

Entre autres attentes, cette initiative du Président Bassirou Diomaye Faye vise à :



- Valoriser le potentiel humain du Sénégal,

- Faciliter l’accès équitable à des opportunités d’emploi,

- Soutenir concrètement l’entrepreneuriat et l’innovation,

- Attirer et stimuler les investissements productifs,

- Rétablir la confiance et renforcer la justice sociale par la transparence.



La plateforme Tabax Sénégal s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du Chef de l’État, portée par l’Agenda National de Transformation et le cadre de la Vision Sénégal 2050.



« À travers cette initiative, nous faisons un grand pas vers la réduction effective du chômage, l’accélération de projets à fort potentiel et la dynamisation de notre économie nationale », affiche-t-on du côté des autorités étatiques.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook