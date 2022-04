Lancement officiel du 20e congrès et du site web de l'ASEA : Le discours de Pape Demba Bitèye, son président A l'occasion du lancement officiel du 20e congrès et du site web de l’ASEA, qui s’est tenu à Dakar ce mardi 12 avril 2022, voici l’intégralité du discours de son président et Directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye.

Je voudrais commencer par remercier SENELEC et les plus hautes autorités du SENEGAL pour l’honneur qu’ils nous font en accueillant le 20ème Congrès de l’ASEA et les dispositions prises pour organiser à nouveau ce lancement médiatique, après celui de la dernière fois fait ici même le 21 novembre 2019.



Vous l’avez aisément compris, notre congrès dont les préparatifs étaient bouclés en début de l’année 2020 a dû être reporté deux fois suite à la pandémie à COVID-19.



L’Association des Sociétés d’Electricité de l’Afrique (ASEA), créée en 1970 en tant que première institution des Sociétés d’Electricité en Afrique, vise à regrouper les efforts en vue de l’intégration du secteur énergétique africain, l’échange d’expériences pour rendre l’énergie électrique abordable pour tous les peuples d'Afrique.



De 1970 à 2012, cette institution était connue sous le nom de l'Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d'Energie Electrique d’Afrique (UPDEA).



Le changement de nom fut opéré en 2012 à la suite de la mise en œuvre d’un plan d'action stratégique quinquennal visant à rajeunir l'Association afin de la rendre plus pertinente et d'apporter une valeur ajoutée à ses membres.



L’un des projets phares du repositionnement après le changement de nom en 2012 fut la création du Réseau africain de centres d’excellence en électricité (RACEE) pour un programme de renforcement des capacités mutualisé au bénéfice de tout le personnel du secteur électrique Africain.



Nous sommes aujourd’hui presqu’à la fin de la première phase de réalisation de ce projet et les négociations en cours avec les Bailleurs de Fonds pour enclencher la phase, le RACEE 2.0.

Par ailleurs, nos activités futures tiendront compte du rôle mobilisateur que nous devons jouer suite au lancement du concept du marché unique Africain de l’électricité par l’Union Africaineet les action prioritaires à réaliser pour l’atteinte de cet objectif continental.

Notre rencontre d’aujourd’hui est spéciale,

Le Congrès est le principal événement triennal de notre organisation et mérite toujours un dévouement particulier.

Je ne voudrais pas essayer d'exposer ici le rôle important que SENELEC joue en tant que membre actif de l'ASEA depuis des décennies.



En acceptant d'organiser le 20ème Congrès, le secteur de l'énergie Sénégalais et l'ensemble du peuple Sénégalais confirment la participation active qu'ils ont toujours à nos activités depuis le début de la création de l'ASEA.

Je souligne au passage, que ce sera, pour le Sénégal, la troisième fois d’accueillir cet évènement après ceux du 6ème congrès de Juin 1978 et 13ème congrès de Juin 1999 et le seul pays à le faire ; vraiment de quoi faire des jaloux en Afrique.



C'est pourquoi nous aimerions que les MEDIAS partagent largement les nouvelles de cet événement important au Sénégal et au-delà.



Je souhaite que nous ayons un lancement réussi en ce mois sacré de jeûnes chrétien et musulman.

Merci de votre attention









