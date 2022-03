Lancement samedi du tronçon Diamniadio-AIBD du TER : le discours de bienvenue de Mamadou Ndione Maire de Diass Le Chef de l’tat Macky Sall, a procédé hier samedi au lancement de la Phase 2 du tronçon Diamniadio-AIBD du TER. A cette occasion voici le discours de bienvenue de Mamadou Ndione Maire De Diass et des images de la cérémonie.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Mesdames, Messieurs les Ministres,



Mesdames, Messieurs les députés, membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental,



Mesdames Messieurs les Ambassadeurs, Présidents, et Représentants des pays et institutions partenaires,



Distingués autorités et invités,



La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui nous donne l’occasion de remercier encore une fois le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall qui nous a donné depuis des années l’occasion de faire partie des artisans qui traduisent en actes sa vision d’un Sénégal émergent.



Excellence Monsieur le Président de la République, c’est une lapalissade de dire que sous votre leadership agissant le Sénégal est arrimé au train du Monde en marche vers le progrès.



Parlant de train, la génération actuelle doit savoir que notre Train Express Régional est le premier projet ferroviaire du Sénégal indépendant.



En vérité Excellence Monsieur le Président de la République vous avez, dans tous les secteurs, fini de changer avec des réalisations palpables, structurantes et multisectorielles le sens de l’histoire du Sénégal.



Le temps de ce mot de bienvenue ne saurait permettre de revenir de long en large sur l’empreinte indélébile du bâtisseur infatigable que vous êtes.

En dix ans vous avez effectué un travail titanesque de cinquante ans.



Vous l’avez fait au niveau des ports, aéroports, autoroutes, routes, ponts et pistes. Vous l’avez fait dans les secteurs comme l’énergie, l’eau, le social, la sécurité, la défense et la diplomatie.



Bref, vous avez changé dans le bon sens le visage de notre pays.



Excellence Monsieur le Président Macky

Le TER que nous prenons entre Dakar et Diamniadio et que nous prendrons s’il plait à Dieu sur l’axe AIBD-Diamniadio fait partie de ces pas de géant que vous avez voulu qu’emprunte notre pays sans complexe vers la modernité. Le TER n’est pas un luxe. C’est un transport efficient de masse et les Sénégalais, massivement l’ont adopté. Ce sera le cas aussi pour le BRT et tous vos autres projets et réalisations en cours.



Pour ce qui concerne notre localité je sais que l’APIX et la SENTER veillerons conformément à votre vision dans la mise en œuvre à anticiper sur le développement de Diass avec des points de jonction multimodale ; avec aussi des emplois pour les jeunes de notre localité.



Excellence Monsieur le Président de la République.



Mon mot de Maire est juste de bienvenue.



« Li douf ci nak bi xajul ci thin bi ». Votre travail titanesque ne saurait être narré le temps d’un discours.



Je vais conclure. Je vais conclure mes propos pour réaffirmer au nom de la population diassoise notre engagement total, sincère et loyal à travailler, apprendre et entreprendre à vos côtés.



Diass, cette commune bénite qui a une très grande part dans votre vision d’émergence nationale compte beaucoup sur vous Excellence Monsieur le Président de la République pour accélérer sa mise à niveau infrastructurelle, économique et sociale.



Diass compte sur vous et vous pouvez compter sur Diass.



Excellence Monsieur le Président de la République



Merci ! Jerejef ! Thiorka comme on dit en langue sérère Safène ou Saafy !



Je vous remercie de votre aimable attention.



Mamadou NDIONE

Maire de Diass



















































