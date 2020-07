Langage ordurier relayé: Bamba Kassé s'adresse à la presse responsable Bamba Kassé, SG du Synpics se désole du travail de relais de la presse. Voici le texte que Bamba Kassé a publié hier. « De l'éthique de la responsabilité".

L'espace public sénégalais a bruit ce week-end d'un tintamarre d'insultes et de propos indécents. Des échanges privés salaces et indignes ont fini par choquer ceux qui parmi nous, y ont accordé de l'importance.



Mon propos de ce jour ne concerne pas le lexique ordurier dont certains se font spécialistes dans le cadre de leurs relations sociales.



Je voudrais ici inviter la presse et toutes les entités qui se considèrent comme faisant partie de son giron, à faire sienne l'éthique de la responsabilité que nous commande notre éthique et notre déontologie.



Que des adultes bien sonnés décident de s'insulter en usant d'un langage tiré du tréfonds des poubelles, c'est un fait ! Que des Médias s'en fassent écho de la façon la plus engagée, c'est désolant et dangereux.



Désolant parce que les médias ne doivent pas être que des caisses de résonance, mais des filtres, capables de faire le tri entre ce qui est intéressant pour le public et ce qui, au contraire, l'indispose.



Dangereux parce que si les Insultes et autres insanités sont reproduits telles quelles par des médias et servies au public, cela veut dire que demain, les mêmes insultes et insanités destinées à une consommation publique ou communautaire, le seront par le même canal.



Enfin, pour le journaliste, il est dangereux de reproduire de tels propos, pour sa propre sécurité.



Demain, si une action publique est ouverte, le diffuseur sera poursuivi au principal. Et convenons-nous en : il nous sera très difficile de défendre un média coupable d'avoir relayé des insultes.



PS : C'est moins le SG du Synpics que le citoyen qui s'exprime sur cette page



PS 1: A ceux qui pensent que le Synpics devrait se prononcer, retenez que le tribunal de notre éthique se nomme Cored ».



