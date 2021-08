Large analyse du LASPAD : un dictionnaire sur le conflit et la paix en Casamance en vue Une initiative novatrice ! Le Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique-Diasporas (LASPAD) de l’Université Gaston Berger, basé à Saint-Louis du Sénégal, compte publier au courant de 2022 un dictionnaire sur le conflit et la paix en Casamance.

Sous la direction scientifique de Mame Penda Ba (sciences politiques) et de Rachid Id Yassine (sociologie et anthropologie), apprend-on, l’ouvrage entend apporter une perspective pluridisciplinaire pour la compréhension du conflit en Casamance.



Le dictionnaire va aborder le conflit et le processus de paix en Casamance d’un point de vue historique, politique, économique, religieux, environnemental, géopolitique, militaire, juridique et socioculturel. Dans ce sens, un appel à contribution est lancé à destination des jeunes chercheurs, des doctorants avancés, etc.



Les entrées thématiques principales suivantes ont été retenues : biographies et divers ; gestion du conflit ; accords, négociations, médiation, géopolitique ; origines lointaines et proches ; zones d’ombre et incertitudes ; résiliences ; géographies du conflit ; femmes ; dynamiques ; sociétés civiles et organisations humanitaires ; MFDC ; diasporas ; cultures ; forces de défense et de sécurité ; médias.



