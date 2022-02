Largesses envers les "Lions" : «…Macky Sall a fait moins que Diouf et Me Wade », selon Dame Mbodj Pour ces largesses de Macky Sall envers les "Lions", c’est normal. Les terrains aussi, pour Dakar et Diamniadio, cela va nous permettre d’arrêter cette boulimie foncière», a dit M. Mbodj qui, cependant, trouve «insignifiant même» le geste du chef de l’Etat, comparé à ce que faisaient ses prédécesseurs. Le Témoin

« Il a fait moins que Abdou Diouf qui avait octroyé des maisons, de même que Wade. Pour les « Lions », je m’attendais à ce que le chef de l’Etat, de façon symbolique, donne une cité déjà construite, une cité symbolique des « Lions » à contracter avec des promoteurs immobiliers, pour qu’ils la construisent sur une durée de 4 mois. Les "Lions" ne vont pas construire dans la banlieue à Diamniadio. Ils ne vont pas s’organiser pour construire », a-t-il soutenu, selon ses propos rapportés par « Le Témoin ».



D’ailleurs, il ajoute : « Je conseille au Président d’améliorer son offre, son cadeau, en donnant les terrains à Dakar. Mais pour Diamniadio, il faut qu’il améliore et construise des maisons pour chaque membre de l’encadrement technique et pour chaque « Lion ». Dans la symbolique, c’est important ».



Ce qui, selon Dame Mbodj, sera une source de motivation pour les autres Sénégalais. Revenant sur la situation de l’école, le patron du Cusems Authentique rappelle que leurs revendications n’ont aucun rapport avec l’argent donné aux "Lions".



« Le Président nous doit plus de 100 milliards, si on fait le calcul global. Ce qu’il a donné ne fait pas 10 milliards. Il n’y a aucun link, aucun rapport par rapport à ce qui nous est dû. Il n’a qu’à payer l’argent des enseignants ! »



La sortie de la bulle euphorique provoquée par la victoire des « Lions », risque d’être mouvementée !



