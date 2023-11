Largué par sa copine : Seydina M. Diallo s’énerve, s’invite chez elle nuitamment et la violente Après plusieurs jours de détention préventive, Mouhamed Diallo finalement fait face, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est traduit en justice par son ex-copine Aïssatou Diallo qui lui reproche les faits de violation de domicile, de vol, de coups et blessures volontaires et de dommage à la propriété d’autrui.

Seydina Mohamed Diallo a du mal à supporter sa rupture avec Aïssatou Diallo. Le 1er novembre dernier, le jeune homme âgé de 25 ans est entré dans la chambre de son ex-copine en passant par la fenêtre.



Dominé par sa jalousie, il a réclamé à celle-ci son téléphone. Elle lui a opposé un refus catégorique. Seydina est alors entré dans une colère noire et l’a giflée. N’eût été l’intervention de sa voisine, Aïssatou allait passer un sale temps dans sa chambre. Son ancien amoureux a, dans la foulée, fracassé la porte et emporté son téléphone.



À en croire la demoiselle, elle a fusionné son compte bancaire et son compte Wave. Seydina Diallo a aussi emporté ses 300 mille francs CFA. Somme qu’il lui a remise.



Venu comparaître devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Seydina Mouhamed Diallo a reconnu les faits de violation de domicile, de vol, de coups et blessures volontaires et de dommage à la propriété d’autrui qui lui sont reprochés. “J’ai agi par jalousie. On a vécu de bons moments. Je croyais qu’elle me trompait”, a-t-il affirmé. Toutefois, il nie avoir défoncé la fenêtre. D’après lui, elle était ouverte.



Le juge lui a demandé de se résigner, car la plaignante ne veut plus de lui. “Elle n’est pas ta propriété. Elle a le droit de fréquenter qui elle veut”, lui a asséné le juge. À la suite de la partie civile qui n’a rien réclamé, le maître des poursuites a requis l’application de la loi.



L’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal. Il a reconnu que le prévenu a fauté. Au terme de sa plaidoirie, le juge après avoir reconnu Seydina Mohamed Diallo coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à trois mois assortis du sursis. Il est contraint de payer une amende de 20 mille francs CFA

