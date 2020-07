Lassana Gagny Sakho, Dg de l’Onas: « Nous avons l’habitude de poser des conduites, des tuyaux partout(…)J’appelle ça, suicide collectif parce que… »

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (l’Onas) estime qu’on n’atteindra jamais les Objectifs de développement durable (Odd), si les acteurs de l’assainissement ne sont pas impliqués.



Lassana Gagny Sakho n’a pas mis de gants en s’adressant en outre, à ses confrères. « Nous avons l’habitude de poser des conduites, des tuyaux partout, de faire l’assainissement collectif et moi j’appelle ça, suicide collectif, parce que ce n’est pas une solution. Nous devons avoir le courage de changer de paradigme », a-t-il dit.



M.Gagny qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise de don aux acteurs de l’assainissement, d'ajouter: « La grosse difficulté que nous avons, c’est que l’assainissement autonome est beaucoup plus complexe parce qu’il faut aller dans une analyse de chaîne de valeur, il faut créer une économie circulaire, ça demande beaucoup plus de réflexion intellectuelle. On préfère très souvent aller dans la facilité, en posant des conduites qui nous posent beaucoup de problèmes et je sais qu'avec vous, nous atteindrons ces objectifs-là ».









Leral.net