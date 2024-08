Lat Diop empêché de quitter le territoire : Son avocat s’indigne autour d’une décision sans explication Retour sur l’affaire du président de Guédiawaye FC, mais aussi ancien Dg de la Lonase, Lat Diop, qui a été empêché de quitter le territoire national le 27 août 2024 alors qu'il devait embarquer à bord du vol Air France AF 0711 à destination de la France. Me Souleymane Diagne, son avocat, a révélé que son client s’est vu refuser la sortie du territoire sans qu'aucune explication ne lui soit fournie, ni sur les raisons de cette interdiction, ni sur l'identité de l'autorité à l'origine de la mesure.

« Il lui a simplement été indiqué qu'il ne pouvait pas sortir du territoire national », a expliqué la robe noire, dénonçant l'absence de toute justification. Selon l'avocat, les agents de la Brigade spéciale de l'Aéroport ont confirmé dans l'après-midi que l'interdiction était toujours en vigueur, mais n'ont donné aucune précision supplémentaire.



Me Diagne a rappelé que « nous sommes dans un État de droit où les décisions restreignant la liberté de circulation des citoyens doivent leur être notifiées et les autorités responsables identifiées ».



Il a donc demandé à l'autorité compétente de lever cette interdiction de sortie, tout en réaffirmant l'exigence de transparence dans l'application de ces mesures.



Ce blocage inattendu soulève de nombreuses interrogations sur les motifs de cette interdiction et le respect des droits fondamentaux des citoyens sénégalais.



