Lat Diop encore en garde-à-vue : Ses avocats dénoncent une séquestration et une détention arbitraire

Lat Diop a terminé hier à 20h 10, sa garde-à-vue de 96 h. La DIC avait obtenu du Procureur du Pool judiciaire financier, la prolongation de 48 h de la première garde-à-vue de l’ancien ministre des Sports. Laquelle a été retenue pour 48h soit, en tout, 96h.



L’ex-patron de la Lonase devait être présenté au Procureur hier, à partir de 20h 10. Ce qui n’a pas été fait. Il n’y a pas eu non plus de confrontation avec Mouhamed Dieng, patron de IXbet Sénégal, qui ne s’est pas présenté hier dans les locaux de la DIC, où il est attendu depuis avant-hier, rapporte "Le Témoin".



En outre, les limiers de la DIC sont revenus bredouilles de la perquisition effectuée hier dans la maison de Lat Diop. Selon les avocats de l’ancien patron de la Lonase, leur client, encore retenu par la DIC, doit être présenté au Procureur.



Très en colère contre les autorités judiciaires, ils ont vivement dénoncé hier, une séquestration et une détention « arbitraire » de leur client.



Ils estiment que Lat Diop a été gardé hier nuit, sans droit. En le faisant, les autorités judiciaires sont accusées de violer les droits de Lat Diop. D’après les conseils de ce dernier, leur client devrait être présenté au Procureur du Pool Judiciaire financier, ce jeudi, pour qu’il soit fixé sur son sort.



