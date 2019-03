Latmingué: Les militants de BBY réclament au Maire, les fonds de campagne Les retrouvailles entre apéristes à Latmingué n'est pas pour demain. En effet, les fonds de campagne divisent les partisans du Président Macky Sall. Ces militants accusent le Maire d'avoir encaissé et disparu avec l'argent destiné à financer la campagne au niveau locale. Selon Diouly Ndawe, il a fallu l'intervention de Dienne Farba Sarr et compagnie pour éviter un vote sanction.

