Lauréat du grand prix pour l’innovation : Le Restic félicite Gainde 2000

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2002 date de sa création, le Restic dit que le GIE Gainde 2000 est devenue une référence en Afrique et partout dans le monde dans la dématérialisation des process dont les guichets uniques.



A l’en croire, Gainde 2000 est un porte-étendard de l’expertise métier dans le numérique de notre pays et partout à travers le continent.



Le Restic dit espérer que Gainde 2000 fort de ses succès s'investit davantage dans l’incubation des startups et dans la formation des professionnels du numérique et du digital.



Gainde 2000 est un vrai ambassadeur de notre pays dans les Technologies de l’Information et de la Communication, confie le Restic. Qui « profite de l’occasion de cette distinction pour encore implorer plus de clémence pour la FINETECH KOPPAR EXPRESS afin de sauver ses jeunes acteurs de l’innovation et leur licorne ».



« La place d’un innovateur n’est pas la prison, nous devons incuber et protéger nos jeunes pousses pour encourager nos entrepreneurs dans la diaspora à revenir au pays et y investir leur savoir-faire et talent », dit enfin le Restic.



Bassirou MBAYE









Source : Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (Restic) félicite l’entreprise sénégalaise GAINDE 2000 qui a été récompensée pour l’innovation numérique dans l’espace francophone à l’issue des réunions de l’Alliance des patronats francophones tenus au Québec les 11, 12, et 13 Juin 2023 .Source : https://www.lejecos.com/Laureat-du-grand-prix-pour...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook