Lauren Baker, Directrice principale des programmes à l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation : « L’agroécologie, les approches régénératives offrent des résultats positifs en matière de santé humaine et de nutrition »

Elle est d'avis que «ce nouveau matériel permettra aux organisations donatrices et aux équipes de recherche de tirer parti du pouvoir transformateur de l'agroécologie, des pratiques autochtones et régénératives et d'accélérer le changement à un moment où il est plus que jamais nécessaire. »



Dix-sept équipes formées de soixante-dix auteurs et autrices originaires de quinze pays ont participé à la préparation de ce rapport. Ils et elles représentent la diversité géographique, institutionnelle, sectorielle, de genre et raciale de notre planète.



Parmi les contributeurs et contributrices, on compte notamment des organisations et des réseaux de spécialistes, de scientifiques, d'agriculteurs et agricultrices, de producteurs et productrices de denrées alimentaires, de peuples autochtones et de fondations travaillant sur les systèmes alimentaires aux niveaux national et international.

Tidiane Diouf







«L'agroécologie, les approches régénératives et les pratiques alimentaires autochtones représentent des solutions systémiques qui offrent déjà des résultats positifs en matière de santé humaine et de nutrition, donnent un sentiment de dignité et un but à atteindre, garantissent la justice sociale et encouragent l'action climatique, sur tout le continent africain et pour des millions de personnes dans le monde », assure Lauren Baker, Directrice principale des programmes à l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation.Source : https://www.lejecos.com/Lauren-Baker-Directrice-pr...