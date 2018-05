Laye Diaw: « Sadio Mané a grandi avec cette finale… »

Sadio, après avoir joué la Ligue des Champions, doit ouvrir maintenant la page de la Coupe du monde. Pour Laye Diaw, Sadio a grandi avec la finale en portant Liverpool à bout de bras.



Et il doit bénéficier une haie d’honneur de ses pairs "Lions", note-t-il lundi sur la rfm. Les Africains qui se sont distingués en tant que buteurs dans une finale de C1 ne coulent pas de source. Rabah Madjer (Algérie), Samuel Eto’o (Cameroun) et Didier Drogba (Côte d’Ivoire) et c’est tout…











Senego