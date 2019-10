Le 14 octobre 2003, décédait l'ex-sélectionneur des Lions, Bruno Metsu Le monde du football n'oubliera pas de sitôt l'ex-sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Bruno Metsu. Un homme qui a beaucoup contribué aux belles performances des "Lions", surtout en 2002, lors de la Can et du Mondial..

Entre Bruno Metsu et l'équipe du Sénégal, ce fut une longue histoire. Les Sénégalais qui ont vécu cette date, se souviendront longtemps de lui, mais aussi de la bande à El Hadji Ousseynou Diouf, Aliou Cissé, actuel entraîneur de l'équipe nationale, Kalidou Fadiga encore appelé, le gaucher magique. Metsu a su concrétiser avec cette sélection, plusieurs objectifs, notamment une l'arrivée en finale lors de la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations au Mali.



L'ambiance dans les rues était devenue très courante. L'équipe avait un carnet d'adresses plus fourni et plus de notoriété en raison de ses belles performances aussi bien lors des matches amicaux que durant la Can. Le Sénégal s'était inclinée en finale face aux Lions indomptables du Cameroun.



Autre performances de Metsu, c'était lors du Mondial cette même année, avec une brillante victoire du Sénégal le 31 mai 2002 à Séoul, en match d’ouverture la France, championne du monde en titre. Les Lions de la Téranga, disputant leur première phase finale, faisaient tomber les Bleus grâce à un but de Pape Bouba Diop.



Après son aventure au Sénégal, Bruno Metsu avait déposé ses baluchons dans d'autres clubs de football notamment les Emirats arabes unis, ou il a pu remporter en 2007 la Coupe du Golfe des nations. Bruno Metsu, ancien joueur reconverti en sélectionneur, est décédé le 14 octobre 2003, un hommage public lui a été rendu au Sénégal.



