Le 21 octobre 1981, le juge Michel qui enquêtait sur la drogue a été abattu en pleine rue à Marseille Le juge Michel, âge de 38 ans, menait des investigations avancées sur un sujet aussi délicat et sensible que la drogue. Alors ce jour, aux environs de 12H 50, au moment ou il rentrait chez lui pour déjeuner, il a été abattu par deux hommes armés sur une moto.

Comme l'a révèle l'enquête, ces deux tueurs montaient une moto de grosse cylindrée " le visage dissimulé sur un casque intégral". Ils ont tiré deux coups de feu avec des balles de 9 millimètres. Il est mort sur le coup.



Ce que les enquêteurs considèrent comme un travail de professionnels. Le véhicule des assassins volé un an auparavant, a été retrouvé quelques moments après l'incident. Les empreintes révèlent celles d'un mécanicien marseillais au chômage, Charles Jardinat.



Marié et père de deux enfants, le juge Michel a été juge d'instruction dans la ville de Marseille depuis 1974. Il avait en charge plusieurs dossiers criminels et travaillait particulièrement sur le trafic de drogue en direction "Europe et Etats-Unis". Les enquêtes, d'après notre source, n'ont par la suite révélé aucune piste et les deux tueurs ont pris la fuite

