Le 25 octobre 1881: naissance de Pablo Picasso Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga, Espagne, le 25 octobre 1881, est mort le 8 avril 1973 à l'âge de 91 ans à Mougins en France. C' est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France.

Il est l'un des plus célèbres artistes du XXe siècle et on dit généralement que son œuvre a changé le cours de l'art moderne.



Très doué depuis son plus jeune âge et encouragé par son père (professeur de dessin), il est formé à l'école des arts de Barcelone, puis à l'école des Beaux-Arts de Madrid à partir de 1896, et découvre les grands trésors de la peinture espagnole au Musée du Prado.



Parmi ses tableaux les plus célèbres, Guernica ! Cette oeuvre d'art a été créée en réponse au bombardement de Guernica par l'aviation allemande et italienne, à la demande des forces espagnoles nationalistes, le 26 avril 1937, durant la guerre civile espagnole.

