Le Ballon d'Or africain connu aujourd’hui: le Sénégal retient son souffle pour Sadio Mané Le Ballon d’Or africain 2019 sera connu, aujourd'hui, lors de la cérémonie des Caf Awards à Hurghada, en Egypte. Quatre fois sur le podium, Sadio Mané est le grand favori pour le sacre cette année, selon le quotidien "Record", qui souligne les défections annoncées de ses principaux concurrents pour ce titre, l’Egyptien Mohamed Salah et l’Algérien Ryad Mahrez. En cas de sacre, Sadio Mané sera le second Sénégalais à connaître une telle distinction après El Hadji Diouf.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|



