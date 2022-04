Le Barça pousse pour Lewandowski

Bien que l'actuel exercice ne soit pas encore terminé, le FC Barcelone est déjà très actif en coulisses pour préparer cette nouvelle fenêtre des transferts, avec l'objectif de recruter un attaquant de renom. Et ce n'est un secret pour personne, la priorité de la direction blaugrana se nomme Erling Haaland, mais son transfert devrait s’élever à plus de 120 millions d’euros avec le payement des commissions de l’agent, le célèbre Mino Raiola.



Ainsi, le Barça tente de trouver un plan B et multiplie les pistes. Selon le journal 'Sport', l'actuelle cible du Barça n'est quatre que Robert Lewandowski, dont le contrat prend fin en juin 2023.



Alors que sa prolongation avec le Bayern Munich est en stand-by, les responsables blaugranas sont quant à eux très optimistes quant à l'éventuelle arrivée du Polonais cet été. Le Barca estime que le coût de l'opération (transfert plus salaire) sera légèrement supérieur à 100 millions d'euros, un montant qu'il peut se permettre. Parallèlement à cela, le club tente de réduire sa masse salariale afin de ne pas dépasser le plafond salarial mis en place par la Liga.



Cette même source précise également que cet enthousiasme pour Lewandowski est également dû aux deux réunions que le board barcelonais a tenues avec Pini Zahavi, l'agent de l'attaquant.



La presse allemande, pour sa part, avance que "Lewy" verrait d'un très bon oeil une arrivée en Espagne.