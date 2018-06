Le Brésil fait tomber le Costa Rica au bout du suspense

Longtemps tenus en échec, les Brésiliens ont attendu le temps additionnel pour faire la différence et dominer le Costa Rica (2-0), grâce à des buts de Philippe Coutinho et Neymar. Avant Serbie-Suisse, la Seleção s'empare de la tête de son groupe.



La Seleção au bout du suspense

Cinq jours après son nul contre la Suisse (1-1) pour son entrée en lice dans le tournoi, le Brésil s'est fait très peur ce vendredi face au Costa Rica (2-0) à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Annoncés comme les grands favoris pour la victoire finale, avec l'Allemagne et l'Espagne, Neymar et les siens l'ont emporté en toute fin de match grâce à des buts de Philippe Coutinho (91e), déjà buteur face aux Suisses, et de Neymar (97e), qui a fondu en larmes au coup de sifflet final.



Vainqueurs sur le fil, ils comptent maintenant quatre points dans le groupe E et s'emparent provisoirement de la première place devant la Serbie (3 points), qui a l'occasion ce soir (18h) de reprendre la tête en cas de victoire face à la Suisse. Après deux défaites en deux rencontres, le Costa Rica a au contraire quasiment tiré un trait sur les huitièmes de finale.











