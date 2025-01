Le CDEPS appelle à un dialogue renouvelé avec le Président sur l’avenir de la presse

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) lance un appel au président de la République en vue d'engager un dialogue renouvelé avec la presse. " Nous lançons un appel au président de la République pour un dialogue rénové avec la presse, qui a un rôle déterminant à jouer dans le développement économique et social du Sénégal", a invité Mamadou Ibra Kane, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi.



Selon M. Kane, la presse traverse une crise profonde. La menace de fermeture de nombreuses entreprises de presse est bien réelle, mettant en péril plusieurs centaines d'emplois.



Il a souligné que la presse peut jouer un rôle crucial dans la sécurisation des politiques publiques des dirigeants légitimement élus au Sénégal. "C’est justement le rôle que la presse privée veut continuer de jouer. Une presse libre et indépendante est gage pour le Sénégal d’une solidité politique économique et sociale, d’un raffermissement de la démocratie, d’une conscience citoyenne renforcée, d’un meilleur vivre ensemble", a-t-il affirmé.