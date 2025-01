Le CDEPS face à la crise des médias : un point de presse annoncé ce lundi Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) organise un point de presse ce lundi 20 janvier 2025 à 11h00, à la Maison de la Presse Babacar Touré, à Dakar.

Ce rendez-vous, ouvert à la presse nationale et internationale, sera l’occasion pour le CDEPS de s’exprimer sur la crise qui frappe le secteur des médias sénégalais depuis l’avènement de la 3ᵉ alternance politique en mars 2024, il y a plus de dix mois.



La rencontre, qui se déroulera en français et en wolof, vise à éclairer l’opinion publique sur les défis actuels auxquels font face les diffuseurs et éditeurs de presse dans ce contexte politique et économique marqué par des bouleversements majeurs.



Le CDEPS, en tant que porte-voix des professionnels des médias, entend également interpeller les autorités et les parties prenantes sur les solutions nécessaires pour surmonter cette situation critique.



