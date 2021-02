Le CESE perd un éminent conseiller: Amadou Thimbo est décédé Amadou Thimbo, Conseiller du Conseil Economique, Social et Environnemental, CESE, nous a quittés. L’annonce a été faite par Idrissa Seck, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Son décès, selon le communiqué reçu, est survenu dans la nuit du jeudi 04 février 2021, à l’hôpital Principal de Dakar.



Selon les témoignages d’Idrissa Seck, éminent membre du Conseil, Honorable Amadou Thimbo était un conseiller très actif au sein de l’Institution et très rigoureux dans son travail.



« Il a réellement œuvré pour le rayonnement du Conseil avec de précieuses contributions. Il était également un fervent et infatigable défenseur des intérêts de la Nation », dit-il.



Le président du Conseil Economique, Social et Environnemental et l’ensemble de ses collaborateurs, ont présenté leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, au Président Macky Sall, à tous les Conseillers et personnels du CESE, ainsi qu’au peuple sénégalais.



Leral.net s’associe à cette compassion et prie qu’ALLAH (SWT) l’accueille en Son Paradis, amine.



