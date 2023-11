Le CNG inflige une lourde sanction financière à Ama Baldé

Après le combat, place aux sanctions financières. Modou Lô et Ama Baldé qui avaient offert aux amateurs de lutte une belle confrontation dimanche dernier, ont été délestés de plusieurs millions par le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Cng)



Modou Lô et Ama Baldé ont été financièrement sanctionnés par le Comité national de gestion de la lutte (Cng). Le chef de file de l'écurie Rock Energie et le fils de Falaye Baldé ont été punis par l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise après leur combat de dimanche dernier.



Le lutteur pikinois, qui a perdu face au "roi des arènes", a été délesté de 3 670 000 de francs Cfa, là où son adversaire parcellois n'a perdu que 700 000 francs Cfa. En effet, il est reproché aux deux athlètes la casse des sièges des tribunes et le surplus d'accompagnateurs, explique L'Observateur, repris par iGFM.



Défait dans son face-à-face avec le Roi des Arènes, Ama Baldé a vu le Cng lui reprocher d'avoir pris trop de temps dans la préparation mystique. Ce qui ne lui a pas servi grand-chose 'ailleurs.