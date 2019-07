Le COSEC rencontre les exportateurs Sénégalais basés à Dubaï

Le Conseil Sénégalais des Chargeurs (CO.SE.C.) a rencontré les Sénégalais basés à Dubaï à Landmark Hotel, en présence d’Ibrahima Sory Sylla Ambassadeur du Sénégal dans les Emirats, Abdoulaye Thiam, Directeur Technique du COSEC, Mademba Yade, Malick Sané et diverses autres personnalités très impliquées dans la vie économique aux Emirats Arabes Unis



Cette rencontre était précédée d’une visite de plusieurs entrepôts utilisés par les Sénégalais afin de mieux comprendre les préoccupations des sénégalais



Lors de cette visite, les représentants du COSEC ont expliqué aux différentes structures présentes sur place, la nouvelle plateforme web du Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons ou BESC . Cette structure, entièrement conçue par les ingénieurs informaticiens du COSEC est déployée sur toutes les places maritimes depuis le 1er janvier 2019.



Le COSEC a également profité de cette visite pour sensibiliser les sénégalais sur les mutations importantes en cours au Sénégal, notamment en matière de transformation des produits locaux et des produits d’exportation.



L’exemple de l’anacarde a été mis en exergue pour mieux expliquer le rôle du COSEC qui, cette année encore, a mis en place avec les autres structures étatiques un dispositif devant permettre de dépasser le record de 2018 avec plus de 30.000 tonnes d’anacarde exportées.



Le COSEC a également insisté dans sa campagne de sensibilisation auprès des importateurs sénégalais de Dubaï afin qu’ils s’impliquent dans la transformation et l’exportation des produits locaux. Message semble t’il reçu cinq sur cinq selon les avis recueillis à la sortie de la visite.



Une explication a également servie sur les enjeux liés au contenu local dans les hydrocarbures et le rôle attendu des expatriés du Sénégal basés aux Emirats Arabes Unis.



Plus d’informations à retrouver sur le portail du COSEC



