Le Cesti fortement représenté dans le Gouvernement

Avec l’arrivée du Dr Yoro Dia comme ministre, porte-parole et coordonnateur de la Communication de la Présidence, le Cesti fait son entrée fracassante dans le gouvernement d’autant qu’il y retrouve son ainé Latif Coulibaly et un autre cadet cestien Aliou Sow.



Ils vont désormais toiser les enfants de troupe représentés par Serigne Mbaye Thiam , Alioune Ndoye et Moustapha Bâ le nouvel argentier du pays. Un repaire de crack, renseigne L'As.