Le Chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye participe au Sommet de l'Avenir à New York

Ce dimanche, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, a assisté à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Avenir, organisée à New York en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Cet événement de haut niveau a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales, du secteur privé et de la société civile.



Le Sommet de l'Avenir vise à aborder les défis mondiaux critiques, notamment les changements climatiques, les inégalités économiques et les crises humanitaires. L'objectif est de formuler des stratégies pour un avenir plus durable, inclusif et résilient. La participation du Président Faye témoigne de l'engagement du Sénégal à promouvoir une coopération internationale renforcée, avec pour ambition de construire un avenir prospère pour tous.



À travers sa présence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye réaffirme l'importance de la solidarité mondiale et de la collaboration pour affronter les enjeux globaux. Le Sommet de l'Avenir offre une opportunité unique de mobiliser les efforts collectifs en faveur d'un développement juste et équitable, tout en mettant en avant les priorités sénégalaises sur la scène internationale.









