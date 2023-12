Le Chef de l’Etat en mode «Inaugurations»

Inaugurer, inaugurer rek. Y compris, souvent, des ouvrages ou des infrastructures déjà inaugurés ou pas encore achevés. L’essentiel c’est d’inaugurer, encore inaugurer et toujours inaugurer afin de convaincre le bon peuple que son Chef a bien travaillé ! Macky Sall est en mode fast track. On s’interdit de parler d’accélérer la cadence pour éviter de tomber dans le plagiat de l’autre.



Après son doxantu taggato dans les régions de Kédougou, Kaffrine, Fatick du 13 au 18 novembre, il est annoncé encore dans les régions de St-Louis, Louga, Ziguinchor pour des séries d’inaugurations. Macky Sall ne reste plus dans ses douillets bureaux.



Entre deux avions à travers le monde, il ne revient au pays que pour parcourir les localités de l’intérieur et inaugurer, encore inaugurer. A un train d’enfer ! Hier son emploi était sur booké. Le matin, il était à la Cité Baraka de Liberté 6 et le soir à Diamniadio pour inaugurer, inaugurer rek.



Et sans nul doute que les semaines à venir jusqu’au 03 avril prochain, date de son départ du pouvoir, le président veut inaugurer toutes les réalisations qui portent son empreinte. Et même celles qui ne la portent pas! A ce rythme, il ne va laisser que des miettes à son successeur qui devra s’atteler à se trouver de nouveaux projets à inaugurer.



LeTémoin