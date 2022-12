Le Comité́ de coordination des femmes et des jeunes de Kaffrine dénonce l’agression de Amy Ndiaye

Le Comité́ de coordination des femmes et des jeunes de Kaffrine a rendu public hier, 1er décembre, une résolution dans laquelle il condamne l’agression de leur camarade, la député́ maire Amy Ndiaye Gniby, renseigne SudQuotidien. Dans ce texte, les membres du dudit comité dénoncent « avec la plus extrême Energie, cette lâche agression d’une représentante de la nation, en l’occurrence notre camarade Amy Ndiaye Gniby.



Loin de s’en tenir là, soulignant que leur camarde symbolise les violences faites aux Femmes, en rupture avec les grandes valeurs nationales, les signataires de cette résolution recommandent également à la Justice et à l’Assemblée nationale de se saisir immédiatement de cette affaire qui ne saurait rester impunie.

