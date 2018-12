Le Commissaire Cheikhna Keïta soutient Macky Sall

Au fur et à mesure que l'on s'approche de la date du 24 février 2019, les masques tombent. On apprend qui est qui, et qui roule pour qui. C’est dans cette optique qu’il faut classer ce soutien à Macky Sall.



L’ex-patron de l’Ocrtis, Commissaire Cheikhna Keïta pour ne pas le citer, roule pour celui-là même qui l’avait radié suite au scandale de la drogue. Sans tambours ni trompette, l’ami du commissaire Abdoulaye Niang s’est fondu dans le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (Rappel) de Souleymane Ndéné Ndiaye et consorts.



D’ailleurs, ces derniers annoncent la tenue d’une conférence de presse de presse ce mardi, dont « le thème central de cette importante rencontre avec la presse sera introduit par le commissaire de police Cheikhna Keïta qui parlera de la situation politique nationale en cette veille d'élection présidentielle ».













Leral



