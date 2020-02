Le Complot Entre Nafi Ngom Kéita Et Pape Alé Dévoilé…Un Mail Au Cœur De L’enquête Ouvrage de Pape Alé Niang sur le rapport de l’OFNAC au COUD : Un complot triangulaire contre le régime du Président Macky Sall



Et si, l’on n’est pas finalement allé très vite en besogne, en s’attaquant au ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République (ME-SGPR), M. Mahammed Boun Abdallah Dionne qui, réagissant sur l’ouvrage du journaliste-chroniqueur, Pape Alé Niang qui exploite un rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) sur le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), fait certaines allusions.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Dionne soutient que le rapport est l’œuvre d’un Français rentré depuis dans son pays.



On a vite fait de s’attaquer au secrétaire général de la Présidence de la République, alors qu’au regard d’investigations, et à la suite d’éléments en possession de Xibaaru, des doutes subsistent sur l’objectivité de ce rapport de l’OFNAC finalement exploité par Pape Alé Niang à travers son ouvrage intitulé « scandale au cœur de la République : le dossier du Coud ».



Mahammed Boune Abdallah Dionne ne peut lancer des propos en l’air pour une affaire aussi sérieuse, s’il ne détient des informations en sa connaissance du fait de sa position qu’il garde au cœur de l’Etat ? Ancien Premier ministre, il occupe à présent le fauteuil de ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République.



Les radars de Xibaaru ont réussi à capter un mail dont tout laisse croire que dans cette affaire, il y a beaucoup de manipulations. Pape Ibra Kébé, un nom à fort accent sénégalais, est l’auteur du rapport de l’OFNAC sur le COUD. Seulement, Pape Ibra Kébé est un enseignant-chercheur avec grade de professeur depuis 2004 qui bénéficie d’un contrat de mise en disposition au groupe ESC Clermont, de la part de l’Etat français. Le mail provient de Pape Ibra Kébé et est adressé en date du 14 avril 2016 à Mme Nafi Ngom Keïta, ancienne Présidente de l’OFNAC dont on dit que c’est elle qui serait finalement derrière l’ouvrage de Pape Alé Niang.



Beaucoup de manipulations



Mahammed Boune Abdallah Dionne a bien raison d’insinuer que depuis la rédaction du rapport, Pape Ibra Kébé a quitté le Sénégal pour se rendre en France.



Dans son mail adressé à Mme Nafi Ngom Keïta, Pape Ibra Kébé s’excuse auprès de celle-ci de son absence subite du Sénégal pour retourner en France pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ce qui intrigue, c’est pourquoi Pape Ibra Kébé quelle que soit l’urgence, ait quitté de la sorte le Sénégal pour retourner en France, sans pour autant informer au préalable la Présidente de l’OFNAC ?



Pape Ibra Kébé trouve un prétexte des plus légers qu’il sert à Mme Nafi Ngom Keïta. Voilà ce qu’il indique : « Mon employeur et le Groupe ESC Clermont m’avaient accordé une disponibilité d’un an renouvelable deux fois. Celle-ci devrait faire l’objet d’un renouvellement fin Mars 2016. A ce titre, j’ai été convoqué à nouveau le 1er Avril 2016 pour le renouvellement. Malgré de nombreuses rencontres entre les deux instances décisionnelles, je n’ai pas pu obtenir le moindre renouvellement en raison du manque d’effectif (démission et départ du Doyen, décès d’un autre Professeur de Finance en Janvier 2016 à la suite d’un cancer foudroyant). »



De qui se moque-t-on ?



Ni Pape Ibra Kébé, ni Nafi Ngom Keïta ne peuvent à ce propos insulter l’intelligence des Sénégalais quand le premier nommé veut faire croire que la seconde en l’engageant n’était pas au courant de sa situation professionnelle en France. Que Pape Ibra Kébé disposât d’une disponibilité qui devait prendre fin mars 2016. De qui vraiment se moque-t-on ?



Ne rigolez surtout pas ? Parce que c’est là où cela devient stupéfiant. Pape Ibra Kébé se sent redevable d’une grosse dette de reconnaissance envers Mme Nafi Ngom Keïta et que la soutenir est pour lui, un devoir moral et patriotique. Si, si, au point dans son mail, de solliciter auprès de l’ancienne Présidente de l’OFNAC, le rachat d’un crédit immobilier auprès de la BNP qu’il ne parvient plus à honorer depuis son départ du Sénégal, du fait de la situation critique de son compte bancaire qui affiche un solde débiteur de près de…1.600.000 fcfa.



En quoi, et avec quels moyens la Présidente de l’OFNAC devrait racheter les crédits d’un homme qui a finalement jeté le masque en déclarant à celle-ci que la soutenir est un devoir moral et patriotique. Une affirmation qui cache des dessous. Pape Ibra Kébé montre à quel point, il pourrait faire n’importe quoi rien que pour les désirs de Mme Nafi Ngom Keïta qui a fini de démontrer qu’elle est une opposante du régime du Président Macky Sall. Et c’est le rapport de Pape Ibra Kébé qui atterrit entre les mains de Pape Alé Niang qui en fait ses choux gras. La coïncidence paraît étrange.



à suivre…Comment Nafy Ngom voulait nuire à Macky Sall…



La rédaction de Xibaaru

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos