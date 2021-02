Le Conacoc dévoile les remplaçants de Mourchid Iyane Thiam

Etant sans doute conscients de l’assertion selon laquelle «les hommes passent, les institutions demeurent», les membres de la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (Conacoc) ont fait un communiqué hier pour informer les Sénégalais qu’ils vont continuer à scruter la lune tous les mois.



Cette précision fait suite au rappel à Dieu du Coordinateur National de ladite commission, Mourchid Ahmed Iyane Thiam. Le document précise que cette décision vise à assurer une période de transition pour la continuité des activités courantes de la Conacoc, en attendant la tenue de l’Assemblée générale qui consacrera le renouvellement des instances et responsables, conformément aux textes, rapporte L'As.



Précisant que la démarche qu’ils ont adoptée était validée par Mourchid Ahmed Iyane Thiam, de son vivant, les membres de la Conacoc affirment que les interlocuteurs habilités à procéder aux déclarations officielles et à assurer la continuité de scruter la lune tous les mois sont : messieurs Moustapha Iyane Thiam, Bou Khalifa Kounta et Oumar Ngala Diène.

