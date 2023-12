Le Conseil National de l’Entrepreneuriat (CNE): Un nouveau souffle pour l’Entrepreneuriat au Sénégal et pour la Diaspora Sous l'égide de Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre Amadou BA, le Conseil National de l’Entrepreneuriat (CNE) a annoncé avec fierté son lancement officiel le 19 décembre 2023 à l’Hôtel Radisson Blu de Dakar, suite à une première réunion couronnée de succès le 13 novembre 2023. Cet organisme novateur offre une plateforme ouverte et dynamique, se démarquant des organisations patronales traditionnelles et s'engage à renforcer le tissu économique sénégalais par l'innovation et une croissance durable grâce à l'avènement d’une génération émergente de nouveaux chefs d’entreprises.

Un Environnement Économique en Transformation



Dans un contexte économique marqué par un ralentissement de la croissance en 2022 dû aux chocs liés à la pandémie de Covid-19, le Sénégal s'oriente à présent vers une reprise, avec une croissance prévue de plus de 5,3% pour l'année en cours, notamment grâce à son industrie pétrolière et gazière. Le CNE se positionne comme un acteur clé dans le soutien à l'entrepreneuriat pour stimuler l'investissement privé et contribuer à la reprise économique.



Un Conseil Ouvert à la Diaspora



Conscient de l'influence significative de la diaspora sénégalaise dans la création locale d’entreprises, le CNE s'engage à intégrer ces compétences mondiales pour enrichir le dynamisme économique national. La diaspora, avec ses envois de fonds conséquents et son réseau étendu, joue un rôle crucial dans le développement économique du pays et sera un partenaire privilégié dans les initiatives du CNE.



L'Engagement du CNE



Le CNE affirme son engagement non seulement à soutenir les start-ups et les entrepreneurs chevronnés, mais aussi à s'aligner sur l'ambitieux agenda de réformes du pays visant à consolider la croissance et la création d'emplois. S'appuyant sur le Plan Sénégal Émergent (PSE), le CNE contribuera à l'objectif national d'accroître la compétitivité et la création d'emplois, tout en renforçant la résilience et la durabilité face à des risques croissants.



Appel à l'Action



Le CNE invite tous les entrepreneurs, au Sénégal et à l'étranger, à se joindre aux 600 participants déjà attendus pour ce lancement historique. Ensemble, façonnons l'avenir économique d’un Sénégal pour tous. C'est une opportunité sans précédent de catalyser l'innovation, de stimuler la croissance économique et de créer un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif. Le CNE représente un nouveau chapitre passionnant pour l'entrepreneuriat au Sénégal et offre un terrain propice à la collaboration internationale, à l'investissement et à la prospérité partagée.



