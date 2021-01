Le Consulat Général du Sénégal confirme : Diary Sow saine et sauve, présentement en compagnie de Serigne Mbaye Thiam Le Consulat Général du Sénégal à Paris, via un communiqué de presse, a confirmé que la nouvelle informant que l’étudiante Diary Sow saine et sauve et entre leurs mains.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent que Mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam.



« Conformément à leur mission de protection consulaire, les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France avaient entrepris, depuis le 7 janvier 2021, les démarches nécessaires en vue de retrouver Mademoiselle Diary SOW, scolarisée au Lycée Louis-le-Grand dont l'absence avait été signalée par les responsables dudit établissement », dit le document reçu.



Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France ont aussi remercié "le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l'ensemble de la communauté sénégalaise en France, en particulier les étudiants, pour leur mobilisation".



