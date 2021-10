Le Coordonnateur des enseignants de Pastef Ziguinchor démissionne Mesdames et messieurs

Chères populations de Ziguinchor,

Chers amis et camarades,

Chers journalistes,



Ce jour, samedi 16 octobre 2021 marque un tournant décisif dans notre carriere politique.



En effet après plusieurs années de militantiste a l’alliance des forces du progres (AFP), la roue de ma vie politique m’a conduit avec beaucoup d espoirs auprés d’un ami, d’un frère , d’un promotionnaire qui il y a six ans avait décidé de prendre son destin en main en mettant en place une formation politique qui se reclame de patriotisme pur et dur, je veux nommer Président Ousmane Sonko et le PASTEF.

Convaincu, je me suis engagé dés les premieres heures en mettant en place plusieurs cellules à travers la commune de Ziguinchor ainsi que le département.



Cet engagement loyal a eu comme conséquence ma nomination comme dirigeant d’une des principales structures du PASTEF local, précisément comme COORDONNATEUR DU RÉSEAU DES ENSEIGNANTS PATRIOTES DE ZIGUINCHOR.



Le patriotisme justement mesdames messieurs ne doit pas seulement etre un simple slogan, mais doit se traduire par un projet de société qui part de la famille à la nation en passant par le quartier et les collectivités territoriales.



je suis un sénégalais patriote et je le demeure par conviction ce qui m’impose à m’engager avec toute entité porteuse de projets structurés, pertinents pour le développement et le rayonnement de ma commune. Celle de Ziguinchor.



Les prochaines élections territoriales exigent, pour chacun de nous, pour tous les fils de Ziguinchor, un choix éclairé, objectif et non partisan.



Le projet de CONSTRUIRE ZIGUINCHOR, pour en faire la référence de LA VILLE SÉNÉGALAISE DU FUTUR, porté par le candidat déclaré le Président Doudou KA, leader de la Coalition Doggu pour le Grand Sénégal, est jusqu’ici le seul projet présenté et capable de susciter un espoir certain des populations de la Commune de Ziguinchor.



Un projet qui nous a séduit et rassuré au vu de ses ambitions pour le developpement de notre commune, de l’épanouissement et du bien-être des populations.



Les réponses jusqu ici apportées aux préoccupations des populations au plan social et économique par le Président Doudou KA avec une attention particulière accordée aux jeunes, aux femmes et aux chefs religieux de la ville de Ziguinchor ont justifié mon choix de l’accompagner dans ce combat pour le développement de Ziguinchor et de rejoindre l’équipe dirigée par le Président Doudou KA, et Directeur général de l’AIBD Sa.



Par son profil d’ingénieur diplômé d’une des plus grandes écoles d’ingénieurs du Monde, je veux nommé l’École Nationale des Ponts et Chaussées Paris , par son profil de banquier d’affaires ayant une grande expérience dans les grandes banques mondiales, BMCE Capital, pour sa riche expérience au sein de la haute administration sénégalaise depuis plus de 15 ans comme Directeur des grands travaux à l’APIX en 2003, comme Coordonnateur du Pôle des grands projets du Chef de l’État à la Présidence de la République, comme Administrateur général du FONGIP et maintenant comme Directeur général de AIBD. Sa et de tous les aéroports civils du Sénégal, ce jeune technocrate ziguinchorois de 47 ans nous inspire confiance et le projet qu’il porte nous donne un espoir pour l’émergence de notre chère commune.



Chers parents, chères populations de Ziguinchor, Croyez- moi c’est est un choix reflechi, un choix murri , un choix pertinent et je ne lesinerai sur aucun sacrifice pour accompagner le Président Doudou Ka dans son ambition de mieux assurer le développement pour Ziguinchor à la tête de la Municipalité de la commune et je voudrais lancer un appel à tous les patriotes et à toutes les populations de Ziguinchor de rejoindre le projet porté par l’équipe du Président Doudou KA pour qu’enfin que notre commune change et porte les 5 Visages de la Ville Sénégalaise du Futur.



Je vous remercie de votre aimable attente et reste disponible pour répondre à vos questions.

