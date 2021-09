Le Coraf et l’Ue font un don d’équipements à l’Inera du Burkina Faso

Ces équipements, qui comprendront des voitures, des motos, des équipements électriques et informa tiques tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des onduleurs et des équipements de laboratoire, devraient améliorer les conditions de travail et l’environnement de recherche des sélectionneurs de plantes de l’Inera. « Le progrès en sélection végétale favorise une production améliorée.



Il aide à la sélection de cultures résistantes aux ravageurs, aux agents pathogènes et à la sécheresse. Vous pouvez donc

comprendre que sans la technologie de pointe, il serait plus difficile pour les sélectionneurs de plantes au Burkina Faso et à travers

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, de sélectionner des variétés de cultures capables de résister au changement climatique et au nombre croissant d’agents pathogènes », a déclaré Dr Abdou Tenkouano, directeur exécutif du Coraf.



Le financement de l’équipement est rendu possible par l’UE par le biais du projet de Développement d’innovation intelligente par la recherche en agriculture (Desira) — une initiative qui vise à contribuer à la transformation perspicace vis-à-vis du climat, productive et durable de l’agriculture et des systèmes alimentaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’Inera est le principal partenaire du Coraf au Burkina Faso. Le partenariat entre les deux institutions a permis d’améliorer la construction et la réhabilitation des infrastructures de recherche et de développement agricoles au Burkina Faso ; le renforcement des capacités de la recherche agricole, mettant au point des variétés à haut rendement ; d’améliorer l’accès des producteurs aux innovations et aux technologies, d’augmenter les revenus des producteurs et réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition dans les zones rurales.



Adou FAYE



