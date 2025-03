Le Cosce lance ses ambassadeurs de la Paix et l’Observatoire national de la Démocratie

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Collectif des organisations de la société civile (Cosce) a procédé ce mardi, à la présentation de ses ambassadeurs de la Paix et au lancement de l’Observatoire national de la Démocratie. Deux initiatives déroulées par, entre autres, Moundiaye Cissé de l’Ong 3D et le Pr. Babacar Guèye du Cosce, l’Union Européenne, l’Ambassade de Grande Bretagne, sous la présidence de l’Assemblée nationale représentée par le député Amadou Bâ n°2 du Pastef, qui visent à replacer le citoyen au cœur des préoccupations, rapporte Le "Témoin".



Les ambassadeurs de la Paix ont été officiellement présentés et ont reçu leurs titres d’accréditation citoyenne, marquant leur engagement à promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Diverses personnalités connues de la scène publique pourront continuer à œuvrer pour l’ancrage de la paix dans notre pays. Par ailleurs, le lancement de l’Observatoire national de la Démocratie (OND) a permis de mettre en avant, cet outil essentiel de suivi et d’évaluation des pratiques démocratiques. Un événement marquant, qui a réuni acteurs institutionnels, société civile et partenaires internationaux, pour bâtir ensemble, un Sénégal plus uni et inclusif, indique le journal.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook