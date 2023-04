Le DG de la SAPCO, Abdoulaye Ndiaye, flingue la Société civile : «Elle ne doit être partisane. Elle n’est pas habilitée à valider ou non…» Sous la houlette de la société civile, plus de 100 organisations politiques ont lancé une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président de la République, Macky Sall. Ce, à 10 mois de l'élection présidentielle. Ce qui n’est pas du goût du Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (Sapco).

Aux yeux d’Abdoulaye Ndiaye, la société civile ne doit pas être « partisane ». « C’est important. Il ne revient pas à la société civile de valider ou d’invalider la candidature d’un Sénégalais, d’un candidat. Ce n’est pas possible. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays républicain ».



« La République a ses valeurs. Nous savons que dans une République, nous avons des juridictions compétentes. Et au Sénégal, il y a le Conseil constitutionnel. Le moment venu, il va statuer sur la candidature d’une personne ou d’une autre », a expliqué le Directeur général de la Sapco.



Abdoulaye Ndiaye d’ajouter que la société civile est « partisante et nous le déplorons. Elle est membre de l’opposition ».



Il poursuit : « Les Sénégalais ne sont pas dupes et la Constitution permet au président de la République, Macky Sall, de briguer un second quinquennat ». Le Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (Sapco), recevait ses militants. Une occasion pour lui, de se projeter vers 2024.













