Le Dantec: Guy Marius Sagna parle d'une reconstruction scandaleuse

Après la mise en place du « Chemin de libération, visant à pousser les autorités à libérer les détenus politiques, le député Guy Marius Sagna a rencontré, hier, les travailleurs de l’hôpital Aristide Le Dantec dont les locaux ont été fermés depuis un an pour cause de réfection. ‘’Cette reconstruction de l’hôpital Aristide le Dantec est un scandale foncier car le président Macky Sall a privilégié l’option suspecte de vendre une partie de l’assiette foncière de l’hôpital pour la reconstruction alors que d’autres options moins coûteuses étaient proposées par des Sénégalais. Cette reconstruction est un scandale humanitaire car des malades du cancer, des insuffisants rénaux ont souffert - s’ils n’en sont pas morts - de cette fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec’’, a taclé M. Sagna, raconte LeTémoin.



Pour lui, la décision de reconstruire cet établissement est un scandale social car le gouvernement de Macky Sall s’était engagé à continuer à payer les salaires des travailleurs, leurs primes et motivations. Il a précisé que les salaires sont payés mais pas les primes ni les motivations. Or, des travailleurs avaient par exemple des prêts à payer auprès de banques ou des projets qui sont tombés à l’eau du fait de l’État. A noter que les travaux de cet hôpital devraient normalement être achevés le 31 décembre prochain. Mais jusque-là, la reconstruction n’a toujours pas démarré. Selon lui, les travailleurs prestataires qui devaient être recrutés par l’État ne le sont toujours pas. Sur tous ces points il compte interpeller le gouvernement de Macky Sall à travers une question écrite.