Le Dantec: impossible de dialyser les malades à cause des coupures d'eau Plusieurs quartiers de Dakar sont privés d’eau à cause de la grève des travailleurs de la SDE. Une grève qui touche encore plus les insuffisants rénaux qui n'arrivent pas à se faire dialyser.



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019

" Nous rencontrons d'énormes difficultés pour dialyser les malades à Le Dantec depuis ce matinn à cause de la grève de la SDE. La vie des malades est en jeu ", partage sur Twitter, Moustapha Faye, médecin dans cette structure sanitaire. " Impossible de dialyser sans eau même pour les urgences. Merci de régler ça au plus vite " ajoute-t-il.



Le gouvernement traite les grévistes, saboteurs du réseau, « d’irresponsables », qui ont commis « des actes de sabotage opérés à travers notamment l’occupation de sites, la fermeture de vannes, l’arrêt des installations de traitement d’eau, actes destinés à perturber la distribution normale de l’eau et prendre les populations en otage ».



Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Hydraulique met en demeure la SDE: « il lui appartient, dès lors, de prendre toutes ses responsabilités et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces comportements irresponsables, qui constituent de graves menaces pour les populations ».





